Il reparto di Radiologia dell'ospedale di Sorgono è sguarnito di medici. Il servizio è praticamente scoperto. Lo denuncia il sindaco di Atzara, Alessandro Corona.

Si fa portavoce del timore che per il reparto di Radiologia del San Camillo si possa prospettare l'interruzione di pubblico servizio conseguente al taglio dei servizi ancora una volta penalizzante per il centro Sardegna.

«L'unico medico responsabile della Radiologia è andato in ferie e non è stato sostituito dall'azienda, con la conseguenza che il servizio è praticamente scoperto - sostiene Corona -. I goffi tentativi di refertare in modo telematico non appaiono sufficienti a garantire un servizio che dovrebbe essere attivo 24 ore su 24, anche alla luce del fatto che, per esempio, le ecografie non si possono refertare telematicamente. Questa situazione - dice ancora il sindaco di Atzara - che si aggiunge ai problemi già noti, come la Tac installata e non funzionante, la grave crisi in cui è stato costretto il Pronto soccorso, può portare a gravi rischi medico-legali per il personale e assistenziali per le utenze, dato che le carenze della diagnostica radiologica, cardiologica e della turnistica delle Unità operative rendono di fatto impossibile la soddisfazione anche dei servizi minimi».

Il sindaco di Atzara sottolinea che la mancata reperibilità radiologica annessa all'assenza del medico radiologo è da considerarsi una palese violazione nei livelli minimi essenziali di assistenza con la conseguenza di non poter garantire la sicurezza della popolazione assistita e quella degli operatori del comparto.