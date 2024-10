Riscontrate nuove positività al coronavirus a Nule, per un totale di 17 contagi. Lo ha comunicato nel pomeriggio il sindaco Antonio Giuseppe Mellino, con un post sul suo profilo Facebook.

"In maniera informale, direttamente dagli interessati, sono venuto a conoscenza di altri casi di positività a Nule - spiega -. Stanno tutti bene e sono in isolamento, a loro auguriamo una pronta guarigione. La situazione è pertanto la seguente: positività al Covid-19: 17; negatività al Covid-19: 35".

"Come vedete aumentano anche i dati riferiti ai tamponi risultati negativi, e questo fa ben sperare - sottolinea Mellino -. Sempre massima prudenza e buon senso per noi stessi e per gli altri. Non stiamo a guardare agli assembramenti in casa d'altri, occupiamoci ognuno dei propri, così evitiamo ulteriori contagi e soprattutto inutili ed inopportune discussioni".