Riprenderanno dal primo ottobre i lavori di fresatura e asfaltatura in diverse strade urbane della città. E' quanto fa sapere il Comune.

Si inizierà dalle vie Perpignan, Sassari, Canepa, per proseguire poi con la semicarreggiata lato mare di via Garibaldi, viale Europa e nelle aree di intersezione con via Malta e via Castelsardo. In viale I^ Maggio lavori limitati al solo tratto di semicarreggiata tra via dello Scirocco e via del Libeccio con direzione Fertilia-Alghero.

Nei prossimi mesi il crono-programma del rifacimento dei nuovi asfalti riguarderà altri quartieri e nuove strade: tutti gli interventi tengono infatti conto del piano di riqualificazione delle reti idriche e fognarie in corso di realizzazione all'interno del più ampio "Progetto Alghero" e riguardano il piano di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie che dal 2017 ha portato alla realizzazione di nuovi asfalti in numerose strade urbane, e tra il 2018 e i primi mesi del 2019 prevede un investimento di circa un milione di euro su tutti i quartieri.

Sarà cura dell'impresa esecutrice dell'intervento il posizionamento della relativa segnaletica stradale in conformità col Codice della Strada e il mantenimento della stessa in costante efficienza per l'intera durata del cantiere stradale.