Salgono i contagi Covid a Nule. Sono attualmente 21 i cittadini positivi, secondo quanto comunicato su Facebook dal sindaco Giuseppe Antonio Mellino. "Dalle giornate di screening del 18/19 gennaio erano emerse due presunte positività che avevano necessità di esami più approfonditi per essere confermate. Un tampone è risultato negativo ed un altro purtroppo positivo", spiega il primo cittadino.

"Nel frattempo - prosegue -, in seguito all'attività svolta dall'Ats sui contatti dei positivi e sulle persone già in quarantena, sono emerse diverse altre positività. Le persone, da me sentite stanno bene e si trovavano già in isolamento, pertanto finiamola con questa stupida caccia al positivo al Covid-19 ed al continuo scaricare le colpe su chicchessia".

"Contrarre il virus non è una colpa, piuttosto lo è l'essere ignoranti e la cattiveria gratuita, questi sono atteggiamenti da persone immature e maliziose, che sicuramente il paese di Nule non merita. Quindi - ricorda - ad oggi la situazione aggiornata è la seguente: positività al Covid-19, 21; guarigioni dal Covid-19, 2".

"La speranza è che i diversi tamponi di rientro eseguiti questi giorni siano tutti negativi. Nel frattempo - conclude il sindaco - è chiaro che l'unico modo per difendersi dal virus è l'utilizzo continuo dei Dpi ed il lavaggio e disinfezione frequente delle mani, oltreché ovviamente il rispetto delle distanze".