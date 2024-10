Altri due casi di positività al Covid-19 si sono registrati a Oristano, dove anche il sindaco Andrea Lutzu, il vicesindaco Massimiliano Sanna e un componente dello staff del primo cittadino si sono sottoposti al tampone.

I due nuovi contagi sono infatti legati a quello di un dipendente dell'Antiquarium arborense di qualche giorno fa. Entrambi i positivi hanno manifestato lievi sintomi tipici del virus dopo aver avuto contatti anche in Comune. Da qui il test per gli amministratori in via precauzionale. Tutti gli altri tamponi effettuati sul personale della Fondazione Oristano e dell'Antiquarium Arborense hanno dato esito negativo.

Il sindaco Lutzu si rivolge ancora alla cittadinanza ribadendo la raccomandazione per il rispetto delle norme anti-Covid.