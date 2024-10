Arrivano buone notizie sul fronte dei cantieri comunali inseriti nel programma integrato plurifondo LavoRas.

La Giunta regionale ha, infatti, incrementato di altri 5 milioni le risorse per la realizzazione di "Interventi immediati”, che portano 37 milioni la dotazione finanziaria.

“È un provvedimento importante per far crescere l’occupazione e rafforzare i processi di sviluppo del territorio – ha dichiarato l’assessora Alessandra Zedda -. Ho ritenuto opportuno incrementare lo stanziamento complessivo di 32 milioni di euro, già approvato recentemente dalla Giunta Solinas, al fine di dare risposte concrete alle richieste degli enti locali per realizzare interventi a beneficio dei centri urbani”.

La gestione della misura in oggetto sarà affidata alla Direzione generale dell’assessorato regionale del Lavoro.