Si avviano a conclusione i lavori di messa in sicurezza del Lungomare Rovigno, a Fertilia. L'intervento ha previsto la completa sostituzione di tutti i parapetti metallici del primo tratto di strada, con l'utilizzo di ringhiere della stessa tipologia di quelle utilizzate per la riqualificazione di piazza San Marco.

Di circa 40mila euro è l'investimento ulteriore per completare il Lungomare della frazione algherese che oggi si presenta con tutti gli affacci a mare sicuri e riqualificati.

L’intervento ha avuto inizio nel 2017, col lotto riguardante la piazza. Ha riguardato nello specifico la posa in opera di tutti gli elementi del perimetro, il consolidamento di alcuni tratti della muratura di contenimento, un corrimano lungo la scalinata che conduce all’area portuale sottostante e la sostituzione delle vecchie ringhiere con nuovi parapetti in ferro pieno zincato a caldo e verniciato in stabilimento, con la parte superiore costituita da una sorta di davanzale che simboleggia la prua di una nave.

I lavori eseguiti sugli affacci a mare di Fertilia, rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intero fronte mare urbano di Alghero, che ha previsto la graduale sostituzione complessiva di tutti i vecchi parapetti della storica Muraglia, nei tratti compresi dal Bastione Magellano sul porto turistico, tra la Torre San Giacomo e Las Tronas, fino al Colle El Trò.