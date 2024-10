Cresce la domanda e aumenta l'offerta per il car sharing cittadino, il servizio che ti permette di utilizzare un'auto quante volte vuoi e quando vuoi.

Lo stesso servizio, voluto dall'Amministrazione comunale e gestito dalla società sarda Playcar, viene incrementato con nuove vetture e nuove stazioni di parcheggio.

In questi giorni sono state tracciate le nuove postazioni con gli stalli riservati alle auto in condivisione. I parcheggi, contrassegnati dal colore verde, sono due in via Is Mirrionis, due in via Curie, uno in via Euro, due in via Lione e due in via Liguria. Durante la settimana saranno allestite le postazioni in via Gorgona, viale Regina Margherita, via Roma, via Badas, viale Sant'Avendrace e al Quartiere del Sole. A seguire si continuerà con le nuove postazioni in Castello e a Pirri.

Alla conclusione degli interventi, prevista entro marzo, saranno quindi 30 le stazioni presenti in città, più una per la sperimentazione dello scooter sharing, per un totale di 53 mezzi a disposizione degli utenti: 6 di questi saranno totalmente elettrici e a emissioni zero.