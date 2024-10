Il Vescovo Mauro Maria Morfino ha rese pubbliche le nuove nomine relative all’avvicendamento di parroci e viceparroci nella Chiesa locale.

Don Filippo Dore, 63 anni originario di Ittiri fino ad oggi parroco di Sacro Cuore e San Marco in Fertilia, è il nuovo parroco della comunità del SS. Nome di Gesù e succede a Mons. Antonello Mura, ordinato Vescovo della Diocesi di Lanusei. Lo affiancherà nel ruolo di Vicario parrocchiale il giovane don Gianni Nieddu, algherese di 34 anni, che sta concludendo un’esperienza triennale di specializzazione presso l’Università Pontificia Salesiana nel campo della Catechesi. Don Gianni Nieddu rivestirà inoltre il ruolo di Responsabile della Pastorale delle Vocazioni e collaboratore dell’Ufficio Catechistico.

Parroco della parrocchia di Sacro Cuore e San Marco in Fertilia sarà don Giuseppe Curcu, scanese di 61 anni e attuale Vicario Generale e Direttore della Caritas diocesana, fino a qualche tempo fa cappellano militare.

Nella parrocchia di N.S. di Loreto in Loretella coprirà il ruolo di Amministratore parrocchiale il sacerdote don Fausto Garau, sessantaduenne originario di Tinnura, già Cappellano dell'Ospedale Marino di Alghero, Addetto alla Chiesa di San Paolo e collaboratore del Tribunale ecclesiastico.

A Uri, nella comunità di N.S. della Pazienza, è stato nominato Vicario parrocchiale il sacerdote mercedario padre Sebastiano Martinez, nato ad Alghero 39 anni fa.

Il Vescovo Morfino ha inoltre recentemente nominato Presidente dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero l’accolito dr. Gianfranco Mariano e, nel ruolo di Vice Presidente, l’ing. Gianpaolo Sanna.

Le date degli ingressi dei nuovi parroci saranno presumibilmente i pomeriggi di Sabato 30 e Domenica 31 Agosto.

Il Vescovo Morfino dovendo inoltre provvedere alla riorganizzazione pastorale della Diocesi, in seguito alle mutate condizioni ed esigenze del territorio, nonché alla sensibile diminuzione del clero, dopo articolata e approfondita discussione in seno al Consiglio Presbiterale e avendo accolto il parere favorevole del Collegio dei Consultori, ha stabilito che, a partire dal 20 settembre 2014, giornata conclusiva del Convegno ecclesiale, vengano abolite le attuali otto Foranie denominate: Forania di: Alghero, dell’Agro di Alghero, di Bosa, del Canales, di Interrios, del Marghine, del Montiferru e della Planargia – Meilogu, che eventualmente manterranno la generica denominazione di zona geografica.

La nuova suddivisione della Diocesi in tre sole Foranie, così denominate:

Forania di Alghero

(comprendente le Parrocchie di: Immacolata Concezione – Cattedrale, N. S. della Mercede, S. Giuseppe, S. Giovanni Bosco, Ss. Nome di Gesù, S. Maria Goretti, S. Luca, tutte in Alghero, S. Cuore di Gesù e S. Marco in Fertilia, Natività della B. V. Maria in S. Maria La Palma, B. V. Assunta in Villassunta, N. S. della Guardia in Guardia Grande, N. S. di Loreto in Loretella, B. V. Stella Maris in Maristella, S. Leonardo Abate in Villanova Monteleone, S.Stefano Protomartire in Monteleone Roccadoria, N. S. di Talia in Olmedo, N. S. de s’Ena Frisca in Putifigari, S. Maria de