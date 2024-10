È stata installata una nuova doccia davanti alla spiaggia di Balai, in sostituzione di quella danneggiata più volte dai vandali. Inoltre è stato attivato anche un rubinetto per il solo lavaggio dei piedi. Ripristinata anche la piena funzionalità degli impianti nella spiaggia delle Acque Dolci.

“Si tratta di docce completamente gratuite per i cittadini e i turisti e anche per questo ci aspettiamo una maggiore sensibilità nell’utilizzo degli impianti rispetto a quanto avvenuto in passato», queste le parole dell’Assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas.

“I litorali della Renaredda, di Scogliolungo, delle Acque Dolci e di Balai tornano, perciò, ad essere tutti dotati di docce. A Balai è stato installato un rubinetto anche per il risciacquo dei piedi. È un servizio che poche amministrazioni offrono. Teniamo molto alla valorizzazione del nostro litorale, ma le docce devono essere utilizzate in maniera oculata per evitare sprechi. Sono state, infatti, installate esclusivamente per pulirsi dalla sabbia o dal sale, ma sappiamo che in molte occasioni ne è stato fatto un uso sconsiderato e sono stati diversi gli atti vandalici che ci hanno costretto a chiudere temporaneamente gli impianti. Invito perciò i cittadini – ha concluso Derudas – a utilizzare le docce in modo consono e a segnalare alla Polizia Locale o alle altre forze dell’ordine eventuali abusi a cui potrebbero assistere”.