Nati da esperienze artistiche diverse, ma uniti ora sopra lo stesso palco. Brunella Pinna (ex cantante di "Operazione Trionfo", ma anche di "Domenica In" con Pippo Baudo) e Michele Rovelli (cantautore cagliaritano che per anni ha vissuto fuori dall'Isola) stanno girando la Sardegna per proporre il loro duetto. I due artisti sono gli ospiti graditissimi della puntata odierna di "Effetto Serra”.