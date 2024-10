Sabrina Busonera: la sua passione per l'arte nasce in casa, col papà che ricostruisce fedelmente i casotti del Poetto di Cagliari. Lei, invece, si innamora del cucito, creando tutto da zero: prima il disegno, poi il cartamodello e infine il vero capolavoro. Di qui sono nate le sue opere, splendide bambole - o presepi - nei vari abiti sardi. Con l'artista e artigiana Sabrina Busonera parliamo nella puntata odierna di "Effetto Serra - il talk show sul Social".