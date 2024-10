Roberta Massoni, segretaria del Sul (Sindacato unitario lavoratori-Coordinamento portuali), è il volto della protesta che da mesi sta incendiando il Porto Canale, quella dei 48 lavoratori della Compagnia di Cagliari - ormai fallita - che sono rimasti senza certezze per il futuro.

Parliamo con lei dello stato attuale della vertenza, di cosa si prevede per il futuro e non solo, in occasione della puntata odierna di "Effetto Serra"