Nuova protesta dei migranti a Cagliari. Questo pomeriggio 12 stranieri, tutti minorenni, hanno lasciato la struttura di Narcao dove sono ospitati e hanno raggiunto la Prefettura di Cagliari, in viale Buoncammino, per chiedere una nuova sistemazione.

I giovani stranieri dicono di non volere più stare a Narcao. Sul posto è intervenuta la polizia e i funzionari dell'ufficio stranieri.

A quanto pare non è stato possibile trovare un nuovo alloggio. I migranti, dopo alcune proteste, hanno deciso di piazzarsi fuori dalla Prefettura fino a lunedì per far scattare una nuova protesta e chiedere il trasferimento in un altro alloggio.