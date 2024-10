In Sardegna

Nuova protesta dei lavoratori ex Eni di Ottana, in cassa integrazione a causa della fermata della centrale Ottana Energia, per denunciare i danni della mancata concessione del regime di essenzialità che avrebbe abbattuto i costi dell'elettricità. Gli operai, coi rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, hanno issato uno striscione sul traliccio ad alta tensione di Terna sulla Ss 131 vicino al Nuraghe Losa ad Abbasanta: