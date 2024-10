Sestu ha un nuovo spazio attrezzato per la collettività: è la nuova piazza in via Cimitero.

È stata realizzata dalla stessa società che ha costruito le case del nuovo borgo a scomputo degli oneri di costruzione: “Abbiamo scelto questa soluzione proponendola al Consiglio Comunale per l’approvazione – dice entusiasta l’assessore comunale all’Urbanistica e Arredo Urbano, Massimiliano Bullita - perché era l’unica che ci avrebbe dato la certezza di realizzare la piazza, come spesso è accaduto in passato gli oneri versati per le nuove costruzioni si disperdevano nel calderone del bilancio, col risultato di avere un'altra area incolta dentro la città. E’ uno spazio elegantemente arredato, dotato di panchine, un area verde centrale, ampi camminamenti, e i giochi per i bambini, è stata intitolata a Graziella Argiolas, mentre la nuova viabilità che collega la via San Simmaco con via Della Croce è intitolata a San Pio da Pietrelcina. Visto l’ottimo risultato – ha aggiunto l’esponente del municipio di via Scipione - potremo utilizzare lo strumento dello scomputo per realizzare altre opere pubbliche laddove se ne presentasse l’opportunità. A Sestu abbiamo un alto numero di devoti a San Pio, per cui ci è sembrato doveroso intitolargli una via non appena se fosse presentata l’opportunità”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco, Paola Secci: “Intitolare la piazzetta a Graziella Argiolas era il minimo che potessimo fare per ricordare una persona che ha dedicato la sua vita alla collettività e in particolare ai ragazzi fondando il gruppo scout di Sestu”.

Fiera dell’intervento tra pubblico e privato, è anche l’amministratrice della società Business Plan srl: “E’ una soddisfazione enorme – dice Simona Pili – per il fatto che la piazza da me progettata e ideata con l’aiuto dello studio di ingegneria Mei e Pilia di Cagliari sia dedicata alla memoria della fondatrice del gruppo Scout Sestu 1, da ragazza io stessa e tantissimi giovani del paese ne hanno orgogliosamente fatto parte”.