Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza che vieta il fumo nelle spiagge del territorio cittadino. "Oggi firmerò l’ordinanza che vieta il fumo nelle spiagge cagliaritane - spiega su Facebook -. Migliaia di mozziconi abbandonati, due terzi dei quali finiscono in mare, devastano il nostro arenile. E io non voglio assistere senza far niente".

"Possiamo occuparci della tutela dell’ambiente e delle persone senza dogmi o visioni estreme - prosegue il primo cittadino -, partendo da cambiamenti semplici e quotidiani. E la prima grande rivoluzione inizia da noi, è dentro noi stessi. Evitare di fumare in una spiaggia, abolire l’uso della plastica monouso quando e dove possibile: gesti che entrano a far parte della vita delle persone. Alla fine, dobbiamo restituire il paesaggio che i nostri avi ci hanno lasciato alle generazioni che seguiranno".