Una nuova ordinanza del sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, pone gine all'obbligo di utilizzare i guanti per prevenire il Covid-19. La decisione è stata presa in seguito all'atteso raggiungimento della condizione di città Covid-free. Il primo cittadino pentastellato ha chiesto poi alla ditta che gestisce l'appalto dei rifiuti una maggiore flessibilità per quanto concerne gli accessi all'ecocentro comunale.

I cittadini potranno fruire della struttura con maggiore libertà. Le entrate non saranno più contingentate, ma chi accederà dovrà rispettare la distanza interpersonale di due metri e dovrà indossare la mascherina.

I rifiuti potranno essere conferiti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; la domenica mattina dalle 8 alle 14. I sacchetti potranno invece essere ritirati il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 15 alle 17.