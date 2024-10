Proseguono i lavori per il nuovo svincolo di Paulilatino sulla statale 131 "Carlo Felice". Un'opera attesissima dal territorio che porterà all'eliminazione del pericoloso incrocio a raso dove, negli anni, si sono verificati gravi incidenti di cui diversi mortali.

Da domani l'Anas avvierà una nuova fase dei lavori con la realizzazione delle rampe di immissione e uscita sulla carreggiata in direzione Cagliari. Le lavorazioni riguarderanno inoltre l'ammodernamento del tratto della via Nazionale interno allo svincolo e compreso tra la statale 131 e la rotatoria in corso di realizzazione di collegamento tra le rampe di svincolo e la viabilità locale.

Per consentire le attività di cantiere verrà chiuso lo svincolo in entrata e in uscita all'area industriale di Paulilatino che sarà comunque raggiungibile dallo svincolo di Paulilatino sud al km 119. I lavori sono stati avviati nel settembre del 2023 e hanno un valore di circa dieci milioni di euro: fanno parte del piano avviato da Anas per l'eliminazione degli incroci a raso sulla principale arteria sarda. Saranno completati entro la primavera del 2025.