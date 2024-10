In programma domenica 10 marzo 2019, la Cagliari SoloWomenRun, giunta alla quinta edizione, organizzata da 42K srl, in collaborazione con l’Apd Miramar e il Comune di Cagliari, sotto l’egida dell’Asi. Nel 2018 sono state oltre 7mila donne al via della corsa rosa solidale, nel 2019 tetto fissato a quota 9999. Confermata la valenza solidale dell’evento, che destinerà anche quest’anno parte del ricavato al sostegno di progetti presentati dalle associazioni del territorio.La formula che prevede come sempre il percorso Open, di circa 5km, da concludere correndo o camminando, e quello Challenge, di 10km, competitivo, con classifica finale.A breve sarà annunciato il tracciato, diverso dalla scorsa edizione, con grandi novità.

ISCRIZIONI: Dal 4 febbraio aprirà i battenti il Punto Rosa a Cagliari, al centro commerciale La Plaia (Viale La Playa 15), dove poter effettuare le iscrizioni, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 11-14 e 18-20.30, sabato e domenica 10-13 e 16-20. Proseguono anche le iscrizioni online, iniziate a dicembre, sul sito www.solowomenrun.it. Saranno comunicate nelle prossime settimane tutte le informazioni relative a tempistiche e modalità sul ritiro di t-shirt, pettorali e pacchi gara.

L’INVITO DELL’ASSESSORE MARCIALIS: “E’ una delle novità sportive più importanti degli ultimi anni per Cagliari e per l’intera Sardegna tanto che, anno dopo anno, grazie al lavoro degli organizzatori e al contributo fondamentale delle partecipanti, è diventato un appuntamento fisso che è grande sport ma anche molto altro”. Così definisce l’evento l’’assessore comunale allo Sport, Yuri Marcialis, che da quattro anni dà il via alla Cagliari SoloWomenRun. “Partecipate con la volontà, la solidarietà e il coraggio – prosegue Marcialis - che avete sempre dimostrato. Portate avanti le cause per le quali lottate giorno dopo giorno, condividete gioia e impegno ad ogni livello nella nostra splendida Sardegna perché il messaggio che, anno dopo anno, parte dalla Cagliari SoloWomenRun per arrivare ovunque è che la forza delle donne è la forza di un territorio”.

ASSOCIAZIONI E GRUPPI: Per le associazioni che operano nel sociale, speciali agevolazioni in vigore inviando una mail a info@solowomenrun.it. Per i gruppi numerosi, formati da almeno 20 persone, le tariffe saranno le stesse della Open e l’iscrizione è possibile seguendo con attenzione le indicazioni sul sito dell’evento. Gruppi e associazioni che si iscriveranno entro il 31 gennaio 2019 avranno il pettorale personalizzato garantito e da quest’anno anche le donne iscritte alla Challenge potranno, al momento dell’ iscrizione online, sostenere uno dei progetti presentati dalle associazioni che concorrono al Charity Goal.

CHARITY GOAL: Le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 250 pettorali, potranno partecipare al SWR CHARITY GOAL presentando a info@solowomenrun.it un progetto rosa solidale, che sarà valutato dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla Cagliari SWR. I primi tre progetti saranno premiati con un contributo pari, rispettivamente a 50%,30% e 20% della quota charity pari a 1 euro per ogni iscritta.

SUPPORTER SWR: Novità dell’edizione 2019 l’iniziativa “Supporter SWR – Noi con le Donne”. Per la prima volta la corsa apre quest’anno la partecipazione anche ai ragazzi dai 3 ai 12 anni al fianco della rispettiva madre, nonna, zia o sorella. Per loro, iscritti alle condizioni già previste per tutte le donne, una speciale t-shirt solidale azzurra che riporterà il claim dell’iniziativa e che, nei giorni dell’evento, sarà pure in vendita (fino ad esaurimento) alla tariffa di 10 euro, con metà del ricavato che andrà ad aggiungersi al montepremi solidale per il Charity Goal.

PACCO GARA: La Cagliari SoloWomenRun 2019 punta su grandi novità anche per il pacco gara, con gadget a sorpresa, che saranno svelati a breve sui canali ufficiali della corsa, sia per la versione Open che per la Challenge. Altri ancora saranno in vendita al momento del ritiro dei pacchi gara.

SITO E SOCIAL: Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla Cagliari SoloWomenRun si posso ricevere collegandosi al sito www.solowomenrun.it, sulle pagine Facebook e Instagram SoloWomenRun.