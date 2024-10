Il prossimo 27 ottobre sarà avviata la nuova continuità territoriale in Sardegna, con l'adozione temporanea degli oneri di servizio pubblico basati sul precedente decreto ministeriale. Questo regime proseguirà fino al 25 ottobre 2025, in attesa della definizione di un nuovo modello da parte della giunta Todde. Tra le compagnie aeree vincitrici della gara, spicca Aeroitalia, che opererà i collegamenti tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Aeroitalia gestirà anche i voli da e per Olbia verso Linate, mentre la rotta Olbia-Fiumicino sarà condivisa con Volotea senza alcuna compensazione economica. Ita Airways si aggiudica invece le rotte agevolate da Alghero Riviera del Corallo verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tuttavia, la decisione di programmare il primo volo da Alghero a Milano alle 8.55 ha generato polemiche, con critiche da parte dei sindaci della Rete metropolitana di Sassari e del centrodestra. Sono state sollevate questioni riguardanti il numero e gli orari dei voli, considerati inadatti alle esigenze di spostamento per studio, lavoro o motivi sanitari. Barbara Manca, titolare dei Trasporti, ha dichiarato che l'assessorato sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei passeggeri e sia vantaggiosa per le compagnie aeree coinvolte. Nel frattempo, Ita potrebbe tornare a operare anche per le tratte di Cagliari e Olbia senza compensazioni economiche, mentre Aeroitalia ha deciso di sospendere i voli verso la Romania fino a marzo 2025 per potenziare i servizi legati agli oneri di servizio pubblico. Le agevolazioni sono destinate ai residenti in Sardegna e a diverse categorie, come giovani, studenti universitari, anziani, disabili e non residenti in viaggio per motivi lavorativi. Le tariffe variano da 65 euro per un volo Cagliari o Alghero-Roma a 80 euro per un volo Olbia-Milano, escluse tasse e oneri aggiuntivi. L'obiettivo è garantire ai cittadini sardi il diritto alla mobilità con tariffe controllate e servizi adeguati, in attesa di un bando pluriennale più efficace e rispondente alle esigenze di trasporto aereo della regione.