Il vicepresidente del consiglio regionale Antonello Peru sarebbe accusato di favoritismi nei confronti di alcuni candidati che hanno partecipato al concorso pubblico per nove posti di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia all'ospedale civile di Sassari.

A incastrarlo, secondo gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Carlo Scalas, alcuni contatti telefonici intercettati mentre si indagava sui presunti abusi edilizi di villa Marritza, casa di Peru lungo il litorale tra Sorso e Castelsardo.

All’esponente di Forza Italia, infatti, sabato scorso è stato notificato il divieto di dimorare per quattro mesi nel suo paese, a Sorso, proprio come conseguenza dell'inchiesta seguita ai lavori di ristrutturazione della stessa villa Marritza.

Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Sassari per presunte irregolarità nell'ambito del concorso pubblico, oltre a Peru, sono indagati il primario di Ortopedia, Francesco Cudoni, la responsabile del procedimento, Katia Spanedda, i componenti della commissione giudicante Peppino Mela, primario di Ortopedia a Olbia, Luciano Cara, primario di Traumatologia al Marino di Cagliari, e la candidata Marcella Rassu, che al concorso si era classificata quarta.

"A carico dell'onorevole Peru non c'è assolutamente nulla, e lo conferma anche il gip quando in qualche modo definisce fumosa l'incriminazione a suo carico", spiega l'avvocato Luigi Esposito ad Ansa news. "I contatti con il primario di Ortopedia dell'ospedale civile sono ovvi – dice lo stesso avvocato - dato che il professionista ha in cura Antonello Peru per alcuni problemi alla schiena".