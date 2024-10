Diramata dalla Protezione Civile una nuova allerta incendi in Sardegna.

La giornata odierna sarà da bollino "arancione" in Campidano e nel Nuorese.

Come riportato nel bollettino della ProCiv, le condizioni climatiche che caratterizzano l'Isola in queste ore "sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".

Massima allerta, dunque, non solo dove il rischio è più elevato ma su tutto il territorio regionale.