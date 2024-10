Violenta lite tra condomini in un palazzo di via Togliatti a Nuoro. Una vicenda che ha rischiato di finire in tragedia, dopo che l'aggressore si è sentito male in seguito allo scontro con il dirimpettaio finendo d'urgenza in Rianimazione.

L'episodio ieri pomeriggio, quando i due, che già in passato avrebbero avuto alcuni dissidi, si sono confrontati in maniera turbolenta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Squadra mobile intervenuti, al culmine di un'accesa discussione, Gianni Fancello, 56 anni, in stato di alterazione alcolica, avrebbe ferito alla testa con una mazza da baseball il vicino di casa Giampaolo Porcu, 46 anni. L'uomo è stato trasportato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Qualche ora dopo l'aggressione, all'ospedale San Francesco di Nuoro è stato ricoverato Fancello dopo essere stato colpito da un malore e aver perso conoscenza. Da ieri l'uomo si trova nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche. Nei suoi confronti è scattata nel frattempo una denuncia per lesioni.