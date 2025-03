Hanno anticipato i colleghi in arrivo da Nuoro e, dei vigili del fuoco fuori servizio, si sono adoperati per spegnere l'incendio che ha coinvolto questa mattina un'auto a Bitti.

Sul posto è poi sopraggiunta la squadra 1A proveniente dal capoluogo barbaricino che, intorno alle 7:40, ha provvisto alla bonifica e messa in sicurezza dell'area.

Intervenute anche le forze dell’ordine per le indagini di competenza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.