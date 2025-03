Un preoccupante numero di casi di truffa nel Nuorese ha portato i carabinieri del Comando provinciale ad intervenire, avvertendo i cittadini del dilagare del fenomeno. Così i militari in una nota: "I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, alla luce di alcuni casi registrati in città nei giorni scorsi, desiderano mettere in guardia, soprattutto le fasce più deboli della popolazione, circa un aumento dei tentativi di truffe perpetrate da individui che si fingono ispettori Enel".

"Questi truffatori - spiegano i carabinieri - si presentano presso le abitazioni delle vittime, spesso sole o vulnerabili, previo contatto telefonico con il quale si accreditano e carpiscono la fiducia delle stesse e, con vari pretesti, cercano di ottenere denaro o informazioni sensibili".

"Gli uffici preposti dell’Enel, interpellati al riguardo, hanno comunicato che non è loro prassi telefonare agli utenti prima dei controlli o delle interruzioni di corrente, ma le procedure impongono di affiggere degli avvisi su porte e muri degli immobili interessati almeno tre giorni prima dell’evento", fanno sapere.

I Carabinieri di Nuoro "sono impegnati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e invitano la popolazione a essere vigile e a segnalare qualsiasi attività sospetta al Numero Unico di Emergenza 112".