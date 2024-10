La popolazione dell'ambito 3.2 (Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei) verrà presto assistita da tre nuovi Medici di Medicina Generale, come comunicato dalla Direzione Generale della ASL di Nuoro. La Dott.ssa Giorgia Puxeddu sarà la prima a iniziare il suo servizio a partire da lunedì 28 ottobre 2024, presso i locali della Guardia Medica di Irgoli, con un orario prestabilito per ogni giorno della settimana. Successivamente, a partire da lunedì 4 novembre 2024, sarà la volta della Dott.ssa Tina Pinna che offrirà le sue prestazioni a Irgoli e Onifai nei giorni prestabiliti. Infine, dal lunedì 18 novembre 2024, la Dott.ssa Laura Cabiddu aprirà il suo ambulatorio a Galtellì, garantendo un orario fisso per ogni giorno lavorativo. Per scegliere il proprio medico di fiducia, la popolazione può contattare l'operatore addetto, inviare una mail con i documenti richiesti o recarsi direttamente presso gli sportelli dedicati nei Poliambulatori di Orosei e Siniscola.