La squadra 1A del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è stata chiamata a intervenire alle 23:50 di ieri, mercoledì 30 ottobre, per un grave incidente stradale sulla SP69, alle porte di Fonni. Una Fiat Punto ha perso il controllo in curva, per cause in corso di accertamento, ribaltandosi e finendo in una scarpata nella strada che porta all'ippodromo San Cristoforo.

Purtroppo, i quattro giovani a bordo, tra i 17 e i 20 anni, sono stati sbalzati fuori dall'auto e hanno perso la vita. Si tratta di Michele Coinu, Michele Soddu, Marco Innocenti e Lorenzo Figus.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale medico del 118 e i carabinieri per le operazioni di soccorso e indagine sul luogo dell'incidente.