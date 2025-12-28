Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Oliena, dove nel pomeriggio di oggi ha perso la vita un cacciatore di 58 anni, Andrea Puddu, residente in paese. L’uomo è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre si trovava in località Villa Jumpadu.

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando è partita la chiamata ai Carabinieri. Sul posto è intervenuto immediatamente anche il personale sanitario del 118, ma per il cacciatore non c’è stato nulla da fare: la ferita riportata si è rivelata fatale e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un compagno di battuta. La dinamica dell’accaduto resta comunque tutta da chiarire e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sull’incidente e stabilire eventuali responsabilità.