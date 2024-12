“Grazie. Grazie e ancora Grazie. Mi sarebbe piaciuto scrivere ogni singolo nome ma nel dubbio di dimenticarne anche solo uno preferisco farlo in generale!”

Inizia con queste parole il toccante post del padre di Lorenzo Figus, il giovane di 17 anni che ha perso la vita a causa del terribile incidente stradale avvenuto nella provinciale 69 all’uscita del paese di Fonni il 30 ottobre scorso. Con Lorenzo sono morti anche gli amici di sempre Michele Coinu e Michele Soddu, di 20 anni e Marco Innocenti di 18.

“Tutta la comunità di Fonni si è sempre contraddistinta in tutto e per tutto. Dicono che i fonnesi siano invidiosi, gelosi, avari. Sicuramente non conoscono i fonnesi. L'intera comunità si è stretta a tutti noi con un grande abbraccio e vi assicuro che L'abbraccio ci è arrivato!

Permettetemi un ringraziamento speciale per Don Luciano. Don Luciano arriva a Fonni poco più di 2 mesi fa, per me è come che a Fonni ci sia nato e non aggiungo altro!!!!! Grazie Don Luciano!

E ora arrivo al motivo principe di questo post. Amici di Lorenzo Michele Marco e Michele. Ora tocca a voi Riaccendere la luce che si è spenta in questo paese, ora siete voi che dovete riportare vita in questo paese, come ha detto Don Luciano. In ognuno di voi vedremo Lorenzo, Michele, Marco e Michele quindi non deludeteci e riprendete a uscire nei bar nei locali e a fare festa!

Perché loro erano festa e voi li terrete in vita solo così: facendo festa!

Siete dei ragazzi fantastici e vi voglio un mondo di bene”.