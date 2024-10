I quattro giovani di Fonni morti nell'incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale 69, vicino al paese, lavoravano nel caseificio Fattorie Gennargentu, di proprietà della famiglia della sindaca Daniela Falconi.

Si chiamavano Michele Coinu, di 20 anni, Marco Innocenti,18 anni, Michele Soddu, 20 anni e Lorenzo Figus di 17.

LA RICOSTRUZIONE

Erano usciti dal caseificio di Fonni dove lavoravano alle 14.30. Fino alle 17 si vedevano in giro per il paese. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine e dei medici, l'ora del decesso risale a metà sera, intorno alle 17:30 o 18. Le ricerche sono state difficili dopo l'allarme dato dai genitori intorno alle 20. Non sono stati trovati segni di frenata nel punto in cui l'auto è precipitata nella scarpata, complicando le ricerche.

Tre si frequentavano fin da piccoli, andavano nella stessa scuola. Sin da giovani partecipavano alle pariglie a cavallo e uno di loro ieri pomeriggio avrebbe dovuto accudire alcuni maiali in un allevamento vicino. Forse tutti avevano deciso di accompagnarlo e poi tornare in paese. Oppure facevano solo un giro poco fuori il paese. Viaggiavano assieme sulla Fiat Punto rossa in direzione Fonni dove avrebbero - a quanto sembra - dovuto partecipare a una cena.

Ma in una curva sulla provinciale 69 a pochi chilometri dal centro abitato l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro due alberi prima di finire in una scarpata. Quando la sera si sono perse le loro tracce e i telefoni sono rimasti muti, più o meno alle 20.30, è scattato l'allarme. Prima della mezzanotte la tragica scoperta dopo ore di ricerche da parte dei soccorritori e degli amici e parenti dei quattro.

LACRIME E DOLORE A FONNI

La comunità di Fonni è sconvolta e stasera si terrà una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni. "Un tragedia immane, un dolore troppo grande e un silenzio devastante in ogni angolo del paese. Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per stringere forte quattro famiglie che non trovano pace. Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per consolare gli amici e le amiche disperati. Ci sarà bisogno di tutte e tutti noi per superare insieme questo dolore che ha invaso chiunque. Michele, Marco, Lorenzo, Michele, figli di ognuno di noi", le parole della sindaca Daniela Falconi.

Cordoglio anche dal mondo dell'ippica che i ragazzi frequentavano. "L'associazione ippica di Siniscola è vicina al dolore dei familiari e della comunità di Fonni per la scomparsa del nostro caro giovane fantino Michele Soddu e ai familiari degli altri ragazzi".

Anche la Nuorese calcio esprime parole di vicinanza alle famiglie: "Siamo vicini alle famiglie dei quattro giovani ragazzi che hanno perso la vita in un tragico incidente. Alle loro famiglie e alla comunità fonnese va il nostro abbraccio e le nostre sentite condoglianze".

Al coro si unisce anche il Comune di Lotzorai: "Il più sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie dei quattro giovanissimi di Fonni - è scritto in un post - Partecipiamo al dolore dei loro cari e di tutta la comunità fonnese".

L'ULTIMO SALUTO

I funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri a Fonni, con lutto cittadino proclamato dall'amministrazione comunale. La messa sarà celebrata dal parroco ma il vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura invierà un messaggio.