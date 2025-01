Arte, tradizione, storia e cultura si fondono in un importante multiculturale che supera i confini geografici: durante il celebre carnevale internazionale SURVA, che si svolge ogni anno a Pernik, in Bulgaria, i gruppi delle tradizionali maschere sarde Urthos e Buttudos di Fonni, insieme al gruppo folkloristico "A manu tenta" di Osilo, porteranno con fierezza la cultura sarda sulla scena mondiale.

La partenza per l'esibizione di domani è avvenuta questa mattina e il presidente del gruppo di Fonni, Antonio Marratzu, ha espresso grande emozione, sottolineando: "Una grande opportunità per diffondere le nostre tradizioni all'estero e per arricchirci conoscendo le usanze di altre nazioni".

Alla manifestazione parteciperanno circa 7000 figuranti provenienti principalmente dalla Bulgaria e in minor misura da altri Paesi, tra cui la nostra Isola.

"I gruppi della Sardegna partecipano grazie al sostegno organizzativo del circolo sardo Sardica (antico nome della capitale Sofia) - ci spiega Antonio -. Ogni anno, Alessandro Calia e Carlo Manca offrono gratuitamente assistenza e informazioni ai gruppi sardi partecipanti, insieme agli amministratori della città di Pernik, quindi li ringraziamo calorosamente".