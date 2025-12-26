Alle 2:50 della notte appena trascorsa, la squadra 1A del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta a Teti, in via Dante, per un incendio che ha interessato tre vetture parcheggiate.

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si estendessero ai locali e agli ambienti adiacenti. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere l’incendio e scongiurare ulteriori danni alle strutture vicine.

Le cause che avrebbero originato il rogo non risultano ancora chiare. Secondo quanto comunicato dal Comando, sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e la probabile origine delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teti. Non si registrano persone ferite o coinvolte.