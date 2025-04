La Guardia di Finanza dell'Ogliastra dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità. Mercoledì 16 aprile, presso la caserma di Tortolì, i finanzieri hanno partecipato con entusiasmo a una raccolta di sangue, donando complessivamente 17 sacche che andranno a sostenere il sistema sanitario locale.

La terza edizione dell'iniziativa ha coinvolto non solo i finanzieri, ma anche i loro familiari e amici, che si sono riuniti alla sede del Reparto per partecipare alla giornata di donazione. L'autoemoteca dell’ASL Ogliastra è stata presente durante l'evento, supportando l'iniziativa per tutta la mattinata.

La collaborazione tra il Centro trasfusionale della ASL Ogliastra, l’Avis Comunale di Tortolì e i Comandanti dei Reparti territoriali e di mare della Guardia di Finanza ha reso possibile il successo dell'iniziativa. Questo appuntamento fa parte di un progetto più ampio per promuovere la cultura della donazione, che coinvolge attivamente il Centro trasfusionale, l’Avis comunale e la Guardia di Finanza, con l'obiettivo di sensibilizzare sempre più persone a partecipare ad azioni concrete di solidarietà.