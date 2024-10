I Finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, insieme alle Fiamme Gialle di Cagliari, hanno recentemente condotto un'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti a Lodine.

Durante l'intervento in un capannone è stato arrestato in flagranza di reato un 36enne residente a Fonni e sono stati identificati sul posto altre due persone, di 36 e 29 anni di Gavoi, denunciati per detenzione ai fini di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, concluso con il coordinamento della Procura della Repubblica di Nuoro, ha portato al sequestro di ingente materiale utilizzato nelle fasi di lavorazione e asciugatura della notevole quantità di marijuana con elevate proprietà stupefacenti confermate da immediate analisi svolte dai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari.

Come riferito dai finanzieri, la tonnellata e mezza di canapa da droga, al momento dell’irruzione, era già stata in parte sistemata in forma di infiorescenze pronte ad alimentare la filiera illegale all’interno di cassette o sacchi di plastica, ma in gran parte è stata rinvenuta appesa in perfetto ordine su vari filari disposti fino al soffitto dell’ampio capannone con un complesso sistema di tiranti e reti di sostegno per agevolare la fase di essiccazione ottenuta con sei grandi ventole posizionate ai lati.

Trovata la sostanza, sono scattate numerose perquisizioni locali estese ai comuni di Fonni e Gavoi portando al sequestro di un trimmer, telefoni cellulari, una somma di denaro contante pari a 2.500 euro tutta in tagli da 20 euro e altra sostanza stupefacente.

Il procedimento penale è ancora in corso, con ulteriori sviluppi investigativi possibili.