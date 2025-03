Brutto incidente, nel corso della notte, all'ingresso di Orani. Per cause ancora da accertare, un'auto ha sbandato ed è finita contro un albero. Il conducente si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco dalla sede centrale di Nuoro che, insieme alla medicalizzata del 118 e una base di Orani, hanno lavorato a lungo per estrarre l'uomo dalle lamiere con l’utilizzo delle cesoie idrauliche per poter accedere all'interno. L'uomo è apparso subito in condizioni gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Ottana.