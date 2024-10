Mercoledì 23 ottobre, all'ospedale San Francesco, si è tenuto con grande successo il consueto appuntamento per lo screening in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, una pratica consolidata da oltre vent'anni.

Nell'ambulatorio per le Malattie Osteometaboliche dell'Unità Operativa di Geriatria, le dottoresse Monica Bussa e Marina Capelli insieme all'infermiera professionale Paola Piredda hanno visitato 80 pazienti, sia donne che uomini, in occasione del ventennale dello screening.

Il processo di screening è stato diviso in due fasi: la prima fase consisteva in un esame ultrasonografico della densità del calcagno e una visita specialistica, mentre nella seconda fase tutti i pazienti a rischio fratturativo sono stati inclusi in uno studio che prevede l'esecuzione dell'esame DEXA, considerato il gold standard per la diagnosi di Osteoporosi, seguito da una valutazione specialistica.

Questo approccio non solo aiuta a valutare il rischio di frattura attraverso lo screening, ma consente anche di completare direttamente il percorso diagnostico-terapeutico per tutti i pazienti partecipanti all'attività di screening.