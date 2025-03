Nel territorio della ASL 3 di Nuoro sono trascorsi due anni da quando è ripartita la campagna di screening per la prevenzione del tumore colon-retto.

Il carcinoma del colon-retto è il secondo tumore più frequente per insorgenza nella popolazione in generale. Nel 2022 c’è stato un incremento di quasi 4.400 casi in Italia dovuto in parte alla pandemia a causa della quale la popolazione non ha effettuato il test.

Si è dimostrato che aderire allo screening attraverso l’esecuzione biennale del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci può ridurre la mortalità del 30%.

Oggi è possibile per donne e uomini dai 50 ai 69 anni, ritirare gratuitamente il kit per effettuare il test in una qualsiasi delle 64 farmacie della rete Federfarma aderenti all’iniziativa. Sarà sufficiente presentare la lettera di invito che il Centro Screening invia a domicilio o richiederla a centro.screening@aslnuoro.it. Il referto verrà poi recapitato comodamente a casa.

Grazie al lavoro svolto in sinergia con Federfarma, attraverso il coinvolgimento del 98% delle farmacie del territorio, i cittadini hanno potuto aderire allo screening direttamente nella farmacia sotto casa. Gli orari di apertura delle farmacie, la prossimità nella erogazione del servizio, l’attività di counselling propria del farmacista hanno permesso di raggiungere una maggiore adesione allo screening su tutto il territorio, ma soprattutto nelle aree più periferiche.

«Da marzo 2023, data della ripartenza dello screening del colon retto, a oggi - spiega la Dottoressa Roberta Bosu, Direttrice della struttura Prevenzione Promozione della Salute Aziendale – 14mila persone hanno aderito ed effettuato gratuitamente il test di primo livello; di queste, 900 hanno proseguito con gli accertamenti necessari, seguiti dai medici e infermieri della struttura di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, nell'ottica di una presa in carico sistemica, così come previsto dai percorsi di screening oncologico organizzato».

Il Dott. Renato Usai, Presidente Federfarma Nuoro e Ogliastra, conferma l’importanza di un ruolo di servizio sanitario di prossimità per la diffusione della prevenzione e in particolare degli screening. «In questo le farmacie possono rivestire un ruolo chiave per il rapporto diretto che hanno con i cittadini e per la loro diffusione capillare sul territorio. Questi risultati incoraggianti sono motivo di grande soddisfazione per i farmacisti che hanno a cuore la salute delle persone ma, nello stesso tempo, sono consapevoli della responsabilità che tutto ciò comporta in termini di preparazione, aggiornamento e organizzazione».

«Voglio ringraziare Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Nuoro per questa importantissima collaborazione per lo screening del colon retto – conclude il Direttore Generale dell’ASL 3, Paolo Cannas – perché si tratta di una ulteriore conferma che la collaborazione, il fare squadra tra le diverse figure sanitarie che operano nel territorio, è la strategia vincente».