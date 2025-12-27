Un'operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia è in corso dalla mattina di oggi, sabato 27 dicembre, a Silanus.

L'intervento dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro, con la collaborazione di oltre 70 militari e l'elicottero di Elmas, ha portato all'arresto di un uomo per il possesso di più di tre chilogrammi di marijuana nascosti in un terreno. Inoltre, durante la perquisizione è stata scoperta una considerevole quantità di esplosivo e diverse mine antiuomo di tipo militare.



Complessivamente, i carabinieri hanno condotto sette perquisizioni domiciliari nell'ambito di questa operazione.

"L'operazione è scattata per porre un freno alla sequela di atti vandalici che hanno sconvolto il paese, a partire dalle esplosioni pericolose registrate durante la manifestazione Cosas bonas con conseguente danneggiamento di alcune abitazioni e dell'arco in trachite di Pinuccio Sciola - spiegano dall'Arma - per finirne con la pericolosa reazione che ha visto alcune decine di persone circondare minacciosamente gli agenti della polizia di Stato impegnati in un controllo la notte di Natale".