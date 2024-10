Un incidente stradale si è verificato durante il pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, in viale Arbatax a Tortolì. L'impatto è avvenuto sulla ss 125, all'incrocio per via Baccasara.

Secondo una primissima ricostruzione, sono coinvolte una moto con a bordo due persone e una Punto bianca. Ad avere la peggio conducente e passeggera della due ruote, trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Intervenute sul posto due ambulanze di Tortolì insieme all'elisoccorso. Per la viability e i rilievi di competenza i carabinieri di Tortolì e la polizia stradale.