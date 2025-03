I rappresentanti di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno incontrato il sindaco di Bolotana Francesco Manconi per discutere i possibili miglioramenti della rete elettrica, dopo che il primo cittadino aveva segnalato alcuni disservizi avvenuti negli ultimi mesi.

Con il responsabile dell'Unità territoriale di Nuoro di E-Distribuzione, Salvatore Bernardi, e Sara Pili degli Affari Istituzionali di Enel, "è stato condiviso un piano di intervento che vede la necessità di operare in particolare sulle linee aeree uscenti da due cabine secondarie localizzate nel centro del paese", dove si sono verificati i maggiori problemi.

E-Distribuzione, già intervenuta a inizio anno con la sostituzione di alcune linee aeree, proseguirà nei prossimi mesi con interventi in diverse vie della parte alta del comune, come "via Stazione, viale Regina Margherita, via G. Marconi, via Cantareddu e via Marghine". Previsti anche il rifacimento della cabina secondaria di via Fermi e il potenziamento della zona di via Ziu Zolo.