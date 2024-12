La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di arma clandestina.

La misura è scaturita a seguito di una serie di perquisizioni effettuate da personale della Squadra Mobile, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare presso il domicilio e i luoghi direttamente riconducibili al ragazzo: 1 pistola scacciacani modificata tramite la sostituzione della canna, perfettamente funzionante, 17 grammi di cocaina suddivisa in varie dosi, 3800 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Considerati i fatti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane 19enne è stato condotto presso la locale casa di reclusione.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.

L’odierna operazione segue di qualche giorno un’analoga iniziativa che ha condotto all’arresto di un uomo ed alla denuncia della sua compagna, nella circostanza erano stati sequestrati anche più di 150 mila euro in contanti provento dello spaccio.