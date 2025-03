Avrebbero truffato cinque persone attraverso polizze e prodotti fantasma i sette uomini individuati e denunciati alla magistratura dai Carabinieri di Orani, Olzai, Dualchi e Bolotana, sotto la guida del Comando Compagnia di Ottana la scorsa settimana.

Le truffe

Le modalità utilizzate dai presunti truffatori sono state sempre più ingegnose: un presunto broker finanziario avrebbe ingannato le vittime promettendo polizze assicurative auto online a prezzi convenienti, senza però mai sottoscrivere alcun contratto. Un altro presunto truffatore avrebbe persuaso le vittime a effettuare pagamenti per l'acquisto di prodotti vari pubblicizzati su un sito web appositamente creato, ma una volta ricevuti i soldi non ha mai consegnato la merce e ha chiuso il sit. In altre occasioni, parti di ricambio auto venivano pubblicizzate su piattaforme online e una volta ricevuti i pagamenti, i truffatori sparivano nel nulla.

L'intervento dei Carabinieri

Le vittime, accortesi dell'inganno grazie a richieste sempre più insistenti di dettagli personali e alla mancata consegna degli acquisti, hanno segnalato l'accaduto ai Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini, portando all'identificazione dei sette truffatori e alla loro segnalazione alla Procura della Repubblica di Nuoro e Oristano. Grazie all'intervento tempestivo dei militari che hanno oscurato i siti truffa e identificato i responsabili, si è potuto evitare che altre persone cadessero vittime delle stesse frodi.

Attualmente, i sospettati sono coinvolti in un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, e la loro effettiva responsabilità sarà valutata durante il processo successivo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi e prove a loro favore.