La Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro ha annunciato che nel 2026 continueranno a essere organizzati gli incontri per le gestanti che desiderano partorire presso il Punto Nascita dell’ospedale San Francesco di Nuoro, che si terranno l'ultimo lunedì di ogni mese, con il primo appuntamento fissato per lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 10:00 nella Sala Conferenze dell’Ospedale San Francesco di Nuoro al piano terra.



Durante questi incontri, i Medici Anestesisti forniranno informazioni dettagliate riguardo agli aspetti medici, tecnici e organizzativi della parto-analgesia, rispondendo alle domande dei partecipanti sulle tecniche neuro-assiali per il controllo del dolore durante il travaglio e sull'anestesia per il taglio cesareo.



La partecipazione è aperta alle gestanti e ai loro partner, senza necessità di prenotazione. Tuttavia, coloro che desiderano ricevere informazioni sulle tecniche anestesiologiche in Ostetricia sono incoraggiati a partecipare per fare una scelta più consapevole riguardo all'esperienza del travaglio di parto con analgesia.



Ogni incontro includerà anche una sessione informativa pediatrica e neonatologica sull'allattamento al seno e sul "Rooming -", a cura dell'equipe dell’Unità Operativa di Pediatria - TIN (Terapia Intensiva Neonatale) - Nido.



Durante la conferenza, i medici ginecologi e le ostetriche del reparto di Ostetricia saranno disponibili per fornire informazioni e rispondere alle domande delle gestanti riguardo all'evento del parto presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro.