Una violenza consumata tra le mura di casa, segnalata da un minorenne in preda al panico. È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Oliena, dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del grave maltrattamento del cane di famiglia, morto a seguito delle percosse.

L’allarme è scattato quando un ragazzo minorenne ha contattato direttamente la Stazione dei Carabinieri di Oliena, raccontando che un familiare convivente stava colpendo ripetutamente a calci l’animale nel giardino dell’abitazione. La richiesta di aiuto, arrivata in pochi istanti alla Centrale operativa, ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari del Radiomobile della Compagnia di Nuoro.

All’arrivo sul posto, i Carabinieri hanno trovato il giovane insieme alla sorella maggiorenne, entrambi visibilmente scossi. I due hanno riferito di aver assistito alla scena dalla finestra, impotenti di fronte alla violenza esercitata contro il cane. Le loro testimonianze hanno consentito ai militari di ricostruire una prima dinamica dell’accaduto.

Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento del veterinario dell’ASL, che dopo un primo esame non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’animale, compatibile con i traumi descritti dai testimoni.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo indicato dai familiari è stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali, previsti dalla legge 189 del 2004. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio quanto accaduto ed eventuali ulteriori responsabilità.