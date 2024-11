Il 66enne operaio ferito da un colpo di fucile al volto che gli ha trapassato da parte a parte le guance mentre stava andando via dal cantiere forestale nelle campagne di Orgosolo dove lavora è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico, le sue ferite sono gravi ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno cercando di fare piena luce sull'episodio, il 66enne non è un personaggio noto alle forze dell'ordine e, al momento, non sarebbero emersi elementi per giustificare l'agguato. Il ferimento è avvenuto poco dopo le 13:30 in località Montes. L'operaio era salito a bordo dell'auto e si stava allontanando quando è stato raggiunto da una scarica di fucilate.

Alcuni pallettoni si sono conficcati nella sua auto, almeno un altro è entrato nell'abitacolo e lo ha colpito alla guancia, ma non si esclude che il 66enne sia stato colpito da altri colpi anche di striscio. Da quanto appreso sarebbe stato lo stesso 66enne a fare scattare l'allarme chiamando il 112 con il cellulare. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale, dove si trova adesso ricoverato.