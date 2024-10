Il 13 novembre, nei distretti socio-sanitari di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono, sarà organizzato un evento speciale per le donne residenti o domiciliate nella ASL di Nuoro. L'Open Day offrirà gratuitamente il Pap-test e la vaccinazione contro il Papilloma Virus per le donne tra i 25 e i 26 anni che non sono state vaccinate precedentemente o che non hanno completato il ciclo vaccinale, così come per tutte le donne trattate in precedenza per CIN2+ o grado superiore.

Il Direttore Sanitario dell'ASL 3, Serafino Ponti, sottolinea l'importanza dello screening precoce per individuare lesioni pre-cancerose o neoplastiche, permettendo interventi terapeutici più efficaci e meno invasivi. Roberta Bosu invita tutte le donne nella fascia di età indicata a partecipare all'iniziativa per dedicare del tempo alla prevenzione, un gesto che potrebbe salvare loro la vita.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al numero 366.8131288 o via e-mail a igienepubblica.nuoro@aslnuoro.it, oppure il Centro Screening Oncologici al Numero Verde 800.20.80.84 o via e-mail a centro.screening@aslnuoro.it.