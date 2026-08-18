Cavalli lanciati al galoppo, equilibrio, coraggio e figure spettacolari eseguite lungo una delle strade simbolo della manifestazione. Martedì 25 agosto Ollolai rinnova l’appuntamento con “Pariglias”, l’Esibizione regionale delle Pariglie a cavallo, che porterà in via San Basilio alcuni dei migliori pariglianti della Sardegna.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Pariglias Ollolai, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Ollolai, della Pro Loco di Ollolai e del BIM Taloro e con la collaborazione della Leva 2008. L’associazione è da anni protagonista dell’organizzazione dell’appuntamento e della valorizzazione di questa tradizione equestre.

Il programma prenderà il via alle 17:30 con la sfilata di apertura e la presentazione dei cavalieri, accompagnati dai Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano. Un primo momento che introdurrà il pubblico all’attesa esibizione.

Alle 18 entrerà nel vivo l’Esibizione regionale delle Pariglie. Via San Basilio diventerà una pista sulla quale cavalli e cavalieri daranno prova di affiatamento e abilità, componendo al galoppo le figure acrobatiche che caratterizzano una tradizione capace, ogni estate, di richiamare a Ollolai pubblico e appassionati da tutta l’Isola. L’appuntamento con le pariglie del 25 agosto rappresenta infatti una presenza consolidata nel calendario estivo del paese.

Alla componente spettacolare si aggiungerà quella competitiva. Al primo classificato andranno 500 euro, 300 al secondo e 200 al terzo, mentre un ulteriore premio da 500 euro sarà assegnato dal pubblico.

La giornata non terminerà con le corse. Alle 22:30 la festa si sposterà in Piazza Marconi, dove è in programma la serata folkloristica con la partecipazione del gruppo “Dillirios”.

Una giornata, dunque, interamente dedicata a una delle espressioni più spettacolari della tradizione equestre sarda, tra cavalli, abilità e folklore, con Ollolai pronta ancora una volta ad accogliere appassionati e visitatori nel cuore della Barbagia.