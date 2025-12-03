Ollolai si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più significative dedicate alla tradizione musicale sarda. Domenica 7 dicembre, alle 17:30, nella palestra scolastica di via E. D’Arborea, andrà in scena “Pastores Tenores 2025 – Rassegna Regionale del Canto a Tenore”, un appuntamento che rende omaggio a una delle espressioni più profonde dell’identità isolana. Il canto a tenore, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’Umanità, sarà protagonista grazie alle esibizioni dei gruppi più rappresentativi provenienti da tutta la Sardegna.

Sul palco si alterneranno i Tenores Romanzesu (Bitti), Santu Bachis (Bolotana), Nulesu (Nule), Antoni Mereu (Oliena), Supramonte (Orgosolo), Nunnale (Orune), S’Affuente (Ottana), Cuntrattu Sa ’Ena (Seneghe), Su Consonu de Santu Juanne (Thiesi) e il Cunsertu Sant’Isidoro (Torpè). Durante la serata interverranno il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, il promotore dell’iniziativa Efisio Arbau e l’etnomusicologo Sebastiano Pilosu.

Un momento particolarmente significativo sarà il riconoscimento alla carriera dedicato a ziu Pietro Cottu, storica voce del Tenore di Ollolai e depositario di una tradizione tramandata oralmente di generazione in generazione.

L’evento, condotto da Giuliano Marongiu, sarà trasmesso in diretta streaming su Laura Laccabadora e sul canale 79 di RTS – Radio Televisione Sarda. “Pastores Tenores” si conferma così un appuntamento centrale per chi desidera avvicinarsi alla cultura sarda, unendo memoria, comunità e innovazione. Organizzazione a cura dell’associazione Barbagia Eventi con Pro Loco di Ollolai e il contributo della Regione e del Comune.