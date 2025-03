La comunità di Oliena si stringe attorno alla famiglia di Giancarlo Piga, il 41enne vigile del fuoco, tragicamente morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un terreno di famiglia nelle campagne di Oliena, in località Alighieri.

“A nome di tutta l'Amministrazione, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giancarlo Piga” si legge in un post pubblicato sulla pagina social del Comune barbaricino.

E ancora: “Giancarlo è stato un esempio di dedizione alla famiglia e di impegno nella vita quotidiana. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Era uno dei promotori della neonata Associazione Fucilieri di Oliena, che ogni anno, a Pasqua, fa da cornice al suggestivo momento de S’Incontru. Il suo sorriso e la sua passione mancheranno a tutti noi”.

“In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene” conclude il post del Comune di Oliena.

L'incidente che è costato la vita a Giancarlo Piga è avvenuto nel pomeriggio del 5 marzo, intorno alle 16, quando, per cause ancora da accertare, l'uomo è rimasto intrappolato sotto il trattore con cui stava lavorando in un terreno di famiglia nelle campagne di Oliena.

Giancarlo, sposato e padre di due figli, era libero dal turno e si dedicava ai lavori agricoli. Nonostante l'intervento immediato dei colleghi e dell'elisoccorso, per lui non c'è stato nulla da fare.